İran Yargı Erki Başkanı Reisi'nin Irak temasları sürüyor

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bağdat'ta dün Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

İki yetkilinin görüşmesinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'ye suikast konusu başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Reisi ile Halbusi’nin görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkileri de gündemdeydi.

Reisi bu görüşmede, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı alan Irak meclisini takdir etti.

Reisi, Tahran-Bağdat ilişkilerine dair, "Halihazırda İran ile Irak arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gayet iyi, fakat ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi lazım." dedi.

İbrahim Reisi, dün akşam Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı görüşmede, "İran ve Irak halkları arasındaki bağ, inançlara dayanmaktadır. İki ülkenin inançları ve medeniyetlerinden kaynaklanan bu özelliklerinden dolayı da iki ülke arasında ilişkiler düşmanların istememelerine rağmen gelişmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Reisi, önceki gün Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşmüştü.

Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesek ve uluslararası konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayetullah İbrahim Reisi, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir araya gelmişti.

Reisi'nin Bağdat ziyareti kapsamında iki ülke arasında adli işbirliği anlaşması imzalandı.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Bağdat havalimanında yaptığı açıklamada, Irak ziyareti kapsamında Şehit General Kasım Süleymani suikastının hukuki sürecini takip edeceklerini belirtmişti.