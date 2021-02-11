İran'da bugünkü vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 474 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 751'e, vaka sayısının da 1 milyon 496 bin 455'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 278 bin 857'ye ulaştığı bilgisini verdi.