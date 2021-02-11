Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle sağlık alanında bir çok milli projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Ruhani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Yeni ABD hükümeti hakkında Ruhani, "Henüz Biden yönetiminden iyi niyet görmedik. Tabii ki, sözleri değişti, fakat eylem daha önemli; pratikte ne yaptıklarını görmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Washington yönetimine seslenerek, "Eğer yeni ABD yönetimi ileri sürdüğü ifadelerinde dürüstse, derhal yeni bir yola başlamalı ve yarattıkları sorunları telafi etmelidir." ifadesini kullandı.

Ruhani son günlerde Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer anlaşma konusunda ilk adımı atacak taraf olmayacağını belirtmişti.

ABD'nin eski Başkanı Trump, İran ile küresel güçler arasında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini tek taraflı çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmiş ve yeni yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.