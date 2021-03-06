İran'da bölgeler arası seyahat yasağı uygulanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ülkede yürütülen korona ile mücadele sürecine dair, salgını kontrol altına alma konuusnda adım adım ilerlemeyi beklediklerini belirterek, “Mutasyonlu virüsün görüldüğü bir eyalet hariç ülkenin diğer eyaletlerinin durumu nispeten iyi.” dedi.

Nevruz Bayramı tatilinin yaklaştığına dikkati çeken Ruhani, vatandaşlara seslenerek, "Bayram alışverişi yaparken sağlık protokollerine uymaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararına göre ülkedeki yüksek ve orta riskli kentlere (kırmızı ve turuncu bölgeler) seyahat yasağı uyuglanacak. Hiçkimse bu kentlere bayram tatili planı yapmamalı." diye konuştu.