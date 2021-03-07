Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da bölgeler arası seyahat yasağı uygulanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ülkede yürütülen korona ile mücadele sürecine dair, salgını kontrol altına alma konuusnda adım adım ilerlemeyi beklediklerini belirterek, “Mutasyonlu virüsün görüldüğü bir eyalet hariç ülkenin diğer eyaletlerinin durumu nispeten iyi.” dedi.

Nevruz Bayramı tatilinin yaklaştığına dikkati çeken Ruhani, vatandaşlara seslenerek, "Bayram alışverişi yaparken sağlık protokollerine uymaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararına göre ülkedeki yüksek ve orta riskli kentlere (kırmızı ve turuncu bölgeler) seyahat yasağı uyuglanacak. Hiçkimse bu kentlere bayram tatili planı yapmamalı." diye konuştu.

İran'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı diledi.

Tümgeneral Bakıri gönderdiği başsağlığı mesajında, bu elim kazadan dolayı derin üzüntülerini belirterek, vefat eden askerler için Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve aileleri için de sabır diledi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 212 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 594'e vaka sayısının da 1 milyon 681 bin 682'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 784'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 435 bin 357'ye ulaştığı bilgisini verdi.