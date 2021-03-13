Ruhani: Ülkede aşılama süreci hızlanacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, dördüncü dalga tehlikesinin ortadan kalkmadığını vurgulayarak, “Şu ana kadar özen gösterilerek protokoller yerine getirildi. Ülkede 4’üncü dalgaya girmedik; ancak her an bununla karşılaşabiliriz. Özellikle Nevruz Bayramı döneminde çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Önümüzdeki günlerde ülke genelinde devam eden aşılama sürecinin hızlanacağını aktaran Ruhani, bunun halk için güven verici olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, korona salgınının üretimi durduramadığını ifade ederek, “Üreticilere, işletmecilere ve esnafımıza üretimi bir gün dahi durdurmadıkları için teşekkür ederiz." diye konuştu.