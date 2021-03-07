Ruhani, İrlanda Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile yaptığı görüşmede, İran'ın bölgesel krizleri çözmek için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Avrupalı ​​ortaklarla ikili, bölgesel ve uluslararası olmak üzere çeşitli düzeylerde sorunları çözmenin en iyi yolu, karşılıklı saygıya dayalı müzakere yapmak ve herhangi bir tehdit veya baskıdan kaçınmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran halkı üzerindeki yasadışı yaptırımları ve azami baskısının başarısız olduğuna ve yeni hükümet yetkililerinin bu konudaki itirafına değinerek, "Nükleer anlaşmanın çok taraflı bir uluslararası anlaşma olarak yürürlüğe girmesi, ABD yaptırımları kaldırılmasına ve tüm üyelerin tüm yükümlülüklerini yerine getirilmesine tabidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştiren Ruhani, “İran nükleer anlaşmaya bağlıdır ve bunun bedelini ödeyen tek ülkedir; ancak bu durum bu şekilde devam edemez. Nükleer anlaşmayı sürdürmek ve canlandırmak için, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararının tüm üyeler tarafından tam olarak uygulanması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani İran’ın Ek Protokol’ü askıya alma eylemine dikkati çekerek, "Ek Protokol’ün askıya alınmasına rağmen İran, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile işbirliği yapmaya kararlıdır" ifadesini kullandı.

Ruhani; ABD’nin yasadışı yaptırımlarını kaldırması durumunda İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere Tahran- Dublin ilişkilerinin artırılması çağrısında bulunarak, iki ülkenin bu ilişkileri geliştirmek için çaba sarfetmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda Dışişleri Bakanı da görüşmede, Trump’ın nükleer anlaşmadan çıkmasını tarihi bir hata olarak nitelendirerek, yeni ABD yönetiminin anlaşmaya dönmeye kararlı olduğunu belirtti.

Barışın sağlanması için uluslararası bir anlaşma olarak nükleer anlaşmaya değer verdiklerini dile getiren Simon Coveney, ülkesinin anlaşmayı korumak için elinden geldiğini yapacağını söyledi.