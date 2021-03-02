Ruhani ile Macron telefon görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bu görüşmede nükleer anlaşmayı sürdürme ve yeniden canlandırma fırsatlarının kaybedilmesinin durumu daha da zorlaştırabileceğini vurgulayarak, "İran'ın taahhütlerini kademeli olarak durdurmasının nedeni ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve 3 Avruplı ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Onlar taahhütlerine bağlı kalırlarsa İran da hemen askıya aldığı taahhütlerini yeniden uygulayacak" dedi.

İran’ın gönüllü olarak uyguladığı Nükleer Anlaşma’nın Ek Protokolü'nün 3 Avrupalı ülkenin yükümlülüklerine uymaması nedeniyle meclis tarafından onaylanan yasa çerçevesinde askıya alındığına dikkati çeken Ruhani, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimiz devam ediyor ve anlaşmadan ayrılmadık" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Nükleer Anlaşma’nın BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı ile onaylanan çok taraflı bir anlaşma olduğunu kaydederek, "Bu anlaşma konusunda yeniden müzakere edilemez ve anlaşmayı sürdürmenin ve yeniden canlandırmanın tek yolu yaptırımların kaldırılmasıdır." Değerlendirmesini yaptı.

İran ve Fransa da dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde görülen koronavirüs salgınına da atıfta bulunan Ruhani, "Koronavirüs ile etkili bir şekilde mücadele edebilmek için bütün dünya ülkelerinin işbirliğine ihtiyaç duyulmakta. Bu durumda ABD'nin yasadışı yaptırımları İran'ın koronavirüsle mücadelesini zorlaştırıyor. İran, ilaç ve tıbbi malzeme temini için bile mali kaynaklarına erişimi konusunda zorluklarla karşı karşıya. Avrupa Birliği'nin, özellikle de Fransa'nın bu bu insanlık dışı eylem karşısında sessiz kalmaması bekleniyor" diye konuştu.