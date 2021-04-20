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20 Nis 2021 15:55

Rusya donanmasından Karadeniz'de tatbikat

Rusya donanmasından Karadeniz'de tatbikat

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yetkilileri, Karadeniz'de 20'yi aşkın savaş gemisinin, Su-25SM3 jetleri ve hava savunma güçlerinin de yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun yetkilileri, Karadeniz'de 20'yi aşkın savaş gemisinin, Su-25SM3 jetleri ve hava savunma güçlerinin de yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tatbikatın önceden planlanmış olduğu kaydedildi. Filo yetkilileri, tatbikat hazırlıkları kapsamında daha önceden 50'yi aşkın savaş uçağının Kırım'a konuşlandırılmış olduğunu da söyledi.

Rus donanma güçlerinin Karadeniz’deki tatbikatı, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir dönemde batılı ülkelerin deniz kuvvetlerini Karadeniz’e yönlendirdiği sırada gerçekleşti.

Rusya Dışişleri yetkilileri daha önce Batılı güçleri, ülkenin Karadeniz kıyılarında yer alan Kırım’dan uzak durmaları konusunda defaatle uyarmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1893834
Azar MAHDAVAN
https://tr.mehrnews.com/news/1893834/

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