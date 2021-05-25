İran Ordusu'nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı başladı

İran Ordusu’nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı bugün İsfahan eyaletinin geniş bir alanında başladı.

“Gökyüzü Kalkanı-1400” isimli tatbikat, ordunun son yıllarda elektronik savaş alanındaki en pratik ortak tatbikatıdır.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari dün yaptığı bir açıklamada "Bu tatbikatta elektronik savaşta kullanılan sistemlerin performanslarının denenmesi amaçlanıyor” demişti.

Tuğamiral Seyyari ayrıca, İran Ordusu'nun savunma ve elektronik savaş için gerekli altyapıyı oluşturduğunu aktarmıştı.