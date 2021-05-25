  1. İran
25 May 2021 09:27

İran Ordusu'nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı başladı

İran Ordusu'nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı başladı

İran Ordusu, elektronik savaşta kullanılan sistemlerin performansını denenmek amacıyla bugün İsfahan eyaletinde "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli bir tatbikat başladı.

İran Ordusu’nun "Gökyüzü Kalkanı-1400" isimli tatbikatı bugün İsfahan eyaletinin geniş bir alanında başladı.

“Gökyüzü Kalkanı-1400” isimli tatbikat, ordunun son yıllarda elektronik savaş alanındaki en pratik ortak tatbikatıdır.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari dün yaptığı bir açıklamada "Bu tatbikatta elektronik savaşta kullanılan sistemlerin performanslarının denenmesi amaçlanıyor” demişti.

Tuğamiral Seyyari ayrıca, İran Ordusu'nun savunma ve elektronik savaş için gerekli altyapıyı oluşturduğunu aktarmıştı.

News Code 1894616
https://tr.mehrnews.com/news/1894616/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler