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3 May 2021 14:55

Suriye'de başkanlık seçiminde adaylar belli oldu

Suriye'de başkanlık seçiminde adaylar belli oldu

Suriye Anayasa Mahkemesi, ülkede gerçekleştirilecek seçimlerde yarışacak 3 ismi onayladı. Seçimlere, Beşar Esad'la birlikte 2 aday daha katılacak.

Suriye Yüksek Anayasa Mahkemesi, bugün yaptığı açıklamada ülkede 26 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde yarışacak adayları açıkladı.

Yapılan açıklamada, Beşar Esad'la birlikte yarışacak 2 aday daha bulunduğu görüldü.

Esad'la birlikte yarışacak diğer isimler ise Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei.

Suriye Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhamed Cihad el Liham, konuyla ilgili yaptığı açıklamada başvurusu reddedilenlerin 3 gün için itiraz etme hakkının bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894114
https://tr.mehrnews.com/news/1894114/

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