Suriye Meclisi Başkanı Şam'da İran heyeti ile görüştü

Suriye Meclisi Başkanı Hamuda Sabbağ, dün Zohre Elahiyan başkanlığındaki İran İslami Şura Meclisi heyeti ile bir araya geldi.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre Sabbağ, başta parlamento ülkeleri olmak üzere iki dost ülke arasındaki ikili işbirliğinin çeşitli yönlerini, iki taraf arasında ortak çıkarların elde edilmesine ve deneyim alışverişine katkıda bulunacak şekilde güçlendirme ihtiyacını vurguladı.

Elahiyan ise, yarından sonraki gün yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Suriye’nin modern tarihinde önemli ve kader bir dönüm noktası olduğunu ve Suriye halkı için parlak ve müreffeh bir geleceğe ulaşılmasına doğrudan katkıda bulunduğunu belirtti.

İranlı yetkili, Suriye’yi her alanda desteklemenin ülkesinin “yüce stratejisinde sabit bir pozisyonu” temsil ettiğini dile getirdi.