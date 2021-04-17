Ruhani Suriye Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a gönderdiği bir mesajda, Suriye Milli Günü'nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“İki ülkenin kapasite ve yetenekleri kullanılarak, bölgede barış ve istikrarın kurulması, bölgesel işbirliğinin kurulması ve aralarındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için değerli adımlar atılabilir.”

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kutlama mesajında Şam hükümeti ile Suriye halkı için sağlık ve başarılar diledi.