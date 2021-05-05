  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 May 2021 09:52

Siyonist güçlerinden Lazkiye ve Hama'ya saldırı

Siyonist güçlerinden Lazkiye ve Hama'ya saldırı

Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Lazkiye kenti ve Hama'nın Masyaf bölgesinde İsrail Rejimi'nin saldırılarına karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Suriye devlet ajansı SANA, Siyonist İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirdi.

Ajans, öncelikle Suriye'nin batısındaki Lazkiye ve Tartus kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisini verdi.

Ardından hava savunma sistemlerinin, 'düşman hedeflerine' verdiği karşılık verdiğini belirten ajans, Lazkiye'ye bağlı El Haffah bölgesi ve Hama'nın batısındaki Masyaf'ta Siyonist İsrail tarafından atılan füzelere karşılık verildiğini duyurdu.

SANA'ya konuşan Lazkiye Valisi, saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 6'sının da yaralandığını ifade etti.

Ayrıca ajansa konuşan bir askeri kaynak, atılan roketlerin bir kısmının durdurulduğunu söyledi. Vali'nin açıklamasını doğrulayan kaynak, yaralananlar arasında bir çocuk ve annesinin bulunduğunu belirtti.

Kaynak, bir dizi maddi hasarın meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

Lazkiye İtfaiye Birliği'nden yapılan açıklamada, Lazkiye kırsalında bulunan bir plastik malzeme deposunu hedef alan İsrail Rejimi saldırılarının ardından çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Lazkiye ve Tartus, Suriye'nin en büyük liman kentleri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Lazkiye'nin Ceble ilçesi yakınlarında Rusya'ya ait bir askeri üs ve Tartus'ta da bir Rus deniz üssü yer alıyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1894131
https://tr.mehrnews.com/news/1894131/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler