Demir Kubbe yine delindi

Milli Gazete'ye göre, Siyonist güçlerine bağlı savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze’den atılan 200 füzeyle karşılık verildi.

Aşdod, Beersheba ve Aşkelon kentleri ile Gazze sınırındaki bölgelerde gece saatlerinde birçok kez sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Aşdod’da yangın çıktı

Öte yandan Siyonist güçlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Gazze’den atılan füzeler sonucu Aşdod kentinde büyük bir yangın çıktığını gösteren görüntü yayınlandı. Füzelerin Beersheba’da bir binaya isabet ettiği, binada hasar meydana geldiği aktarıldı.

Gazze'den roket misillemesi yapıldı

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Tel Aviv'deki İsraillilerden şimdi gökyüzüne bakmalarını istiyoruz." diyerek Gazze'den gönderilen roket atışlarını duyurmuştu.

Ayrıca Filistin direnişi, Tel Aviv’in Ramat Gan bölgesini roketlerle vurdu.