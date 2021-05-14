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14 May 2021 08:25

Kassam Tugayları'ndan Siyonist güçlerine sert uyarı

Kassam Tugayları'ndan Siyonist güçlerine sert uyarı

İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam eden İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam eden İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanın Gazze'ye kara harekatı hevesine ilişkin bizler deriz ki, Gazze Şeridi'nin herhangi bölgesinden sızmaya çalışması, Allah'ın izniyle bize kendilerinden daha fazla öldürmemize ve daha fazla esir almamıza fırsat verecektir. Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Siyonist güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı başlattığını ileri sürmüştü.

News Code 1894339
https://tr.mehrnews.com/news/1894339/

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