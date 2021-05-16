Kalın, Siyonistlerin katlettiği çocukların isimlerini paylaştı

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Siyonist güçlerinin Gazze'ye düzenlediği bombardımanda şehit olan 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi.

Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal güçlerinin Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar, 41'i çocuk, 23'ü kadın 149 Filistinlinin şehit olduğu, 1115 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.