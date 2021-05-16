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16 May 2021 13:14

Kalın, Siyonistlerin katlettiği çocukların isimlerini paylaştı

Kalın, Siyonistlerin katlettiği çocukların isimlerini paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Siyonist güçlerinin Gazze'ye düzenlediği bombardımanda şehit olan 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Siyonist güçlerinin Gazze'ye düzenlediği bombardımanda şehit olan 40 çocuğun isimlerini paylaştı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi.

Kalın, Siyonistlerin katlettiği çocukların isimlerini paylaştı

Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal güçlerinin Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar, 41'i çocuk, 23'ü kadın 149 Filistinlinin şehit olduğu, 1115 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

News Code 1894398
https://tr.mehrnews.com/news/1894398/

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