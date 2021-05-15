Gazze'de şehit sayısı arttı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.

AA'ya göre Siyonist uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda El-Mensi ailesinden 2 kardeş ve Sabah ailesinden 1 kişi olmak üzere 3 Filistinli daha şehit düştü.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıda Kuleybu Camisi'nin tamamen yıkıldığını belirtti.

10 Filistinlinin daha şehit düşmesiyle Siyonist saldırılarında şehitlerin sayısı 36'sı çocuk 136'ya yükseldi.

Kassam Tugayları'ndan misilleme

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit düşen Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.