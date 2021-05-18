Heniyye'den Ayetullah Hamanei'ye yeni "Filistin" mektubu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'deki gelişmelerle ilgili İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye yeni bir mektup gönderdi.

Hamas lideri Heniyye'nin kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci rejimin Filistin halkına ve kutsal mekanlarına yönelik saldırganlığının ve cinayetlerinin artması göz önüne alındığında, çeşitli taraflarla temasa geçtik ve onlardan düşmanın işlediği suçlarını ve kötü amaçlarını engellemelerini istedik. Bu cinayetlerin kesinlikle Filistin halkı ve direniş grupları tarafından yanıtsız kalmayacağı konusunda uyarıda bulunduk.

Siyonist Rejim’in katil liderlerinin Filistin topraklarına, halkına ve kutsal alanlarına yönelik saldırılarını sürdürme yönündeki ısrarı, Gazze Şeridi'nde direniş yoluyla kararlı ve meşru bir tepki verilmesini gerektirir.

Şu anda düşman dünyada kullanılması yasaklanan ölümcül silahlarla gece gündüz demeden Gazze halkına yönelik barbarca cinayetler işlemekte, aynı zamanda Kudüs, Batı Şeria ve 1948’de işgal edilen topraklarda Filistinli protestoculara karşı en korkunç suçlar uygulamaktadır.

Bu amansız suçlar karşısında, uluslararası toplum, İslam ve Arap ülkelerinden kararlı bir duruşla harekete geçmesini ve Gazze halkına karşı yürütülen cinayetlere, Kudüs sakinlerine, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere ve kutsal alanlara yönelik her türlü saldırıları önlemesini bekliyoruz."

İsmail Heniyye, daha önce de Kudüs'teki olaylarla ilgili İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye bir mektup göndermişti.