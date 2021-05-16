Londra'da Filistinlilere destek protestosu

Britanya'nın başkenti Londra'da Siyonist Rejim'in Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek için düzenlenen protestoda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki protestocuların dokuzunun şiddetli davranış şüphesi, dördünün ise Koronavirüs kaynaklı düzenlemeleri ihlal nedeniyle alındığı belirtildi.

Metropolitan Polis'inden yapılan açıklamada işgal rejimi Büyükelçiliği önünde düzenlenen kalabalık protestoda dokuz polis memurunun kalabalığı dağıtmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

Londra'da binlerce kişi Gazze'deki Filistinlilere destek olmak için yürüdü. Protestocular, şiddetin sonlandırılması için Britanya hükümetinin de harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Protestoda, İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corybn de konuştu. Corbyn, çatışmaların durdurulması için uluslararası anlamda harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Corbyn "İşgali şimdi durdurun. Tasfiyeleri sonlandırın, Gazze'deki kuşatmayı bitirin" dedi.

Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 41'i çocuk 145 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak: T24

