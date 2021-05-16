Kudüs Seriyyeleri "Kasım" füzesini tanıttı

Paltoday sitesinde yer alan bilgiye göre, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, eski Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Süleymani'nin adını taşıyan "Kasım" füzesini tanıttı.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza konuya ilişkin yaptoğı açıklamada, "Yeni üretilen en gelişmiş füze Siyonist Rejim’e karşı başlatılan 'Kudüs’ün Kılıcı' operasyonunda ve dün Siyonistlerin mevzilerine yapılan saldırıda kullanıldı." dedi.

Filistin direniş grupları Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentlerine attıkları roketlerle demir kubbelerde büyük hasar açmıştı.

Siyonist Rejim günlerdir devam eden saldırılarıyla 41'i çocuk 145 Filistinlinin şehit düşmesine neden oldu.