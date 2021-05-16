Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

TRT Haber'e göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın toplantısı düzenledi.

41'i çocuk 149 Filistinli şehit oldu

Kudra, Siyonist İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarında 10 ailenin tamamen yok edildiğini, ailelerin 21'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere toplam 38 kişiden oluştuğunu söyledi.

Siyonist güçlerinin Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar, 41'i çocuk, 23'ü kadın 149 Filistinlinin şehit olduğunu söyleyen Kudra, 1115 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basın mensuplarına gönderilen videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor" ifadelerine yer verdi.

Enkaz altında hala çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirten Kudra, uluslararası topluma, işgalci rejim İsrail'in saldırılarını durdurmak için harekete geçme ve somut adımlar atma çağrısında bulundu.

Siyonist güçlerinin saldırıları devam ediyor

Siyonist güçlerinin denizden de Gazze kenti sahiline saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu saldırılar nedeniyle herhangi bir can kaybı bilgisine yer verilmedi.

Rejimin savaş uçakları, Gazze'nin Mısır sınırındaki iki güvenlik merkezini de bombaladı.