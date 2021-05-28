Selahattin Demirtaş’a hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözlerinden dolayı yargılandığı davada karar çıktı. Demirtaş, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle katılan Selahattin Demirtaş, mütalaaya karşı yönelik yaptığı savunmasında, “2019 yılında ben ve Figen Yüksekdağ sıfır delille tutuklandık. Hakkımızdaki sanık beyanları bile dosyaya 5-6 ay sonra gönderildi, sadece suç ithamında bulunmuşum. Ben bu olanlara karşı ‘Adalet önünde bunun hesabını soracağım' dedim. Bugün mahkemenizde bana beraat kararı verilmesini bekliyorum herhangi bir suç unsuru yok” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

Kaynak: DHA