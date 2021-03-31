Demirtaş'tan ittifak açıklaması

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, demokrasi güçlerinin beş temel ilke etrafında bir araya gelebileceğini söyleyerek, “Bana göre, eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP’nin öncülüğünde üçüncü bir ittifak, ‘demokrasi ittifakı’ olarak ilan edilebilir” dedi.

Yeniyaşam gazetesine konuşan Demirtaş'ın, “Özetle ifade etmeye çalıştığım ilkeleri uygun gören tüm kesimler de bu ittifakta yer alabilirler” diyerek sıraladığı ilkeler şöyle:

1- Güçlü temsil ve demokratik yönetim biçimi (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem),

2- Bağımsız ve tarafsız yargı, Basın, örgütlenme, gösteri, düşünceyi açıklama özgürlüklerinin garanti altına alınması ile serbest seçim,

3- Kamu atamalarında liyakat dışında hiçbir kriterin esas alınmaması,

4- Demokratik ve sivil bir anayasa yapılması ile Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip çıkılarak toplumsal barışın sağlanması.

Kaynak: T24