HDP İzmir il binasına saldırı: 1 ölü

Türk basınına göre İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan parti görevlisi 1 kişiyi öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı.

Polis ekipleri sağlık çalışanıyken istifa ettiği öğrenilen şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

HDP'den tepki, valilikten açıklama

HDP'den yapılan açıklamada saldırıya sert ifadelerle tepki gösterildi. İzmir Valiliği'nden de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. Saldırganın, O.G. isimli istifa etmiş bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.