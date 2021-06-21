HDP iddianamesi kabul edildi

Anayasa Mahkemesi bugün saat 10.00’da toplanarak HDP’yle ilgili hazırlanan iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğini görüştü. AYM, iddianamenin kabulüne karar verdi.

843 sayfalık iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. İddianamede 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmaları, parti mensubu konuşmaları bulunuyor. Ayrıca, iddianamede HDP’nin banka hesabına tedbir konulmasını da talep edildi.

İlk iddianamede usulsüzlük tespit edilmişti

Anayasa Mahkemesi Nisan ayında HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dava ile ilgili iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Haziran’ın ilk haftasında HDP’nin “temelli kapatılması” istemiyle yeniden hazırladığı iddianameyi Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. İlk iddianamede usul eksiklikleri tespit edilmişti.

Cumhur İttifakı ortağı ve iktidarın gündemine çoğu zaman liderlik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, HDP’nin PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle yılın ilk aylarında giderek dozunu artırdığı kapatılma çağrısının ardından HDP’nin kapatılması için adım atılmıştı.

HDP’nin kapatılması için hazırlanan ilk iddianamede, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 600’ün üzerinde HDP’li hakkında siyasi yasak istenmişti.

HDP 2018 yılında yapılan seçimlerinde yaklaşık 6 milyon seçmenin desteğini yani oyların yüzde 11.7’sini alarak üçüncü büyük parti olarak meclise girmişti.

Süreç nasıl işleyecek

İddianame, ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP’nin tanına süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ek süre talebini de AYM heyeti karara bağlayacak. HDP tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bekir Şahin’in görüşü de HDP’ye gönderilecek. Anayasa Mahkemesi’nce belirlenecek tarihte Şahin sözlü açıklama, HDP yöneticileri de sözlü savunma yapacak. Davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Davayı 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

Kaynak: Sözcü