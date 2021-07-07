Çin'den ABD ve İngiltere’nin Suriye tutumuna tepki

Çin’in BM Cenevre Temsilcisi Jiang Duan dün düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi 47. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Suriye krizinin patlak vermesinden bu yana 10 yıl geçtiğine işaret etti. Bu süre zarfında gerçeklerin, dış müdahale, zıtlaşmayı kışkırtma ve yaptırım uygulama girişimlerinin Suriye halkına sadece acı getirdiğini kanıtladığını aktaran Jiang, siyasi çözümün Suriye sorununu çözecek tek yol olduğuna dikkat çekti.

Ülkenin geleceğine Suriye halkı tarafından karar verilmesi gerektiğini, ayrıca ABD ve İngiltere gibi ülkelerin, Suriye’nin mevcut durumundaki yadsınamaz sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Jiang, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD ve İngiltere gibi ülkeler, Beyaz Kasklılar tarafından mizansen yaratılarak çekilen görüntülere dayanarak, Suriye’ye hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı, çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine ve yerinden olmasına yol açmıştı. Başlarını ABD ve İngiltere’nin çektiği ülkelerin Suriye’ye uyguladığı tek taraflı zorlayıcı önlemler, Suriye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini, salgınla mücadele çabalarını ciddi şekilde engelledi. İnsan Hakları Konseyi’nde Suriye sorunu ele alınırken, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin Suriye halkının çektiği acılardaki sorumluluklarını üstlenmesine ilgi gösterilmeli.”

Kaynak: CRI Türkçe