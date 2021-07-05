ABD'nin Suriye'deki üssüne füzeli saldırı

Sputnik'in haberine göre, dün akşam Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Ömer'de bulunan ABD'nin askeri üssüne yönelik füzeli saldırısı yapıldı.

Bu askeri üsse geçtiğimiz haftada da füze saldırısı yapılmıştı.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları yasa dışı olarak kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.

Suriye iç savaşından önce Ömer petrol havzasında günde 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.