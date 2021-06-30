Suriye’de askeri üssümüze düzenlenen saldırıda can kaybı ve hasar var

Sputnik'e göre, Kirby basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Suriye'de askeri üssümüze yönelik düzenlenen füze saldırısı can kaybının yanı sıra iki binada da hasara yol açtı. “ dedi.

Daha önce ABD'nin Suriye ve Irak'taki "Doğal Kararlılık Operasyonu"nun sözcüsü Wayne Marotto da saldırıyı doğrulamıştı.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye’nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyr ez-Zor, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları yasa dışı olarak kontrol ediyor.

Şam, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.

