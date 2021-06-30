Suriye'den Türkiye'nin "Türkleştirme politikası"na tepki

Suriye’nin Tahran Büyükelçiliği, bir bildiri yayınlayrak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde "Türkleştirme politikası" yürütmesine tepki gösterdi.

Bildiride “Türkiye, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nin dört katı büyüklüğündeki topraklarını doğrudan işgal ederek ‘Türkleştirme politikası’ başlattı.

Kültürel, medeniyetsel, demografik yapıyı değiştirmeyi amaçlayan ‘Türkleştirme politikası’ baskı ve katliam uygulamasıyla bölgedeki Suriyeli Arapların ulusal kimliğini yok etmeye çalışıyor.

Türkiye’nin 2016 yılında askeri güçleriyle birlikte Suriye'ye gelişinin ardından, yüz binlerce Suriyeliyi yerlerinden edilerek evlerine ve mallarına el konuldu. Sokaklara, okullara ve meydanlara şavaşta ölen Türk subayların adı verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliğin yayınladığı bildiride, Türkiye’nin yürüttüğü politikanın uluslararası hukuk, BM kararları ve uluslararası normlara aykırı olduğu kaydedildi.