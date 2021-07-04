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4 Tem 2021 11:00

ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

ABD'nin Suriye'deki petrol hırsızlığı sürüyor

Amerikan güçleri, Suriye topraklarından çalınan petrolle dolu bir konvoyu yasadışı El Velid geçidinden Kuzey Irak’taki üslerine doğru gönderdi.

Amerikan güçleri, Suriye topraklarından çalınan petrolle dolu bir konvoyu yasadışı El Velid geçidinden Kuzey Irak’taki üslerine doğru gönderdi.

El Süveydiye köyünden yerel kaynaklar SANA muhabirine, Amerikan işgal güçlerinin, Suriye’nin El-Cezire bölgesinden çalınan petrolle yüklü 37 tanker ve çok sayıda kamyon ve termokinglerinden oluşan yeni bir konvoyun, yasadışı El Velid geçidinden Irak topraklarına doğru kaçırdığını belirtti.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki yasadışı varlığını “işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı” olarak nitelendiriyor.

News Code 1895511
https://tr.mehrnews.com/news/1895511/

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