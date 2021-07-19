Taliban'ın işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değil

"Taliban'ın açıklamalarında 'Türkiye'yi istemiyoruz' gibi bir ifade yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Bize yönelik bazı yaklaşımları var. Buradan Taliban'a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce. Böylece Afganistan'da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs'e hareketi öncesi havaalanında basının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu adımları atarken bizim Türkiye olarak bazı planlarımız var. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak, Taliban'la ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu müzakerelerin bizi nereye götürebileceğini görmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Taliban daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletmesini devralmasına tepki göstermiş ve Türkiye'nin NATO'nun çekilmesinin ardından kalmaya devam etmesi halinde işgali sayılacağını ve bu şekilde muamele göreceğini bildirmişti.