Afganistan cumhurbaşkanlığı sarayının yakınlarına roketli saldırı

Reuters'ın yerel basından aktardığına göre saldırıda yaralanan olmadı.

Namaz sırasında meydana gelen patlamalara rağmen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve çevresindeki birçok kişi namaza devam etti.

Sabah saat 8 sularında atılan roket, yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'nin her noktasından duyuldu. Yeşil bölgede cumhurbaşkanlığı sarayı ve diplomatik misyonlar bulunuyor.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirvais Stanikzai, "Bugün Afganistan düşmanları Kabil'in farklı noktalarına isabet eden roketler attı. İlk tespitlerimize göre can kaybı yaşanmadı.

Cumhurbaşkanlığı sarayı en sonuncusu aralıkta olmak üzere birçok kez hedef alınmıştı.

ABD ordu istihbaratı, Kabil'in ABD ordusu çekildikten 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörmüştü. Son haftalarda hızlı şekilde birçok bölgeyi kontrol altına alan Taliban, ülkenin yüzde 85'inin kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: T24