Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Kuzey Kıbrıs'ta Hala Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki kalabalık heyetle birlikte namaz çıkışı basına açıklamalarda bulundu.

“Artık ‘Kuzey-Güney’ demek istemiyoruz"

Erdoğan, “Bundan sonraki süreç güzel Kıbrıs’ımızın çok daha güzel çok daha kalkınmış güçlü bir Kıbrıs olarak yoluna devamını bizlere nasip etsin. Atık güney kuzey böyle bir derdin içinde olmayacağız. Artık bundan sonra Kıbrıs Türkü çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımasına ilişkin Erdoğan, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan ABD'ye Afganistan şartı

Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili olarak gelen soruya da şöyle yanıt verdi:

"Dikkat edilirse egemen emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de Afganistan'da nice sorunlar yaşadık. Ve Afgan halkı iradesiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve zaferle çıktı. Daha sonra tekrar bu emperyal güçler malum Afganistan'a girdiler. 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Biz de bütün bu emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil Havaalanı'nın korunmasını; bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelesini sürdürdük. Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görünüyor. NATO, ABD ve Türkiye. Bizden şuanda ABD çekilme kararını verdi. Ama Kabil Havaalanı'nın bizim tarafımızdan zaten işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler. Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabii bizim ABD'ye bazı şartlarımız var. Nedir bunlar? Bir; diplomasi noktasında ABD bizim yanımızda yer alacak. İki; lojistik anlamda imkanlarını bizim için seferber edecek. Bir diğeri de bu süreç içerisinde çok ciddi bir mali noktada sıkıntılar olacak. Bu konularda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Bunlar sağlanabilirse biz bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletilmesini ele almayı düşünüyoruz. Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum."