Rusya, Tacikistan’daki üssüne takviye güç gönderecek

Rusya’nın Merkez Askeri Bölge’sinin Komutanı Aleksandr Lapin, bu ay içinde Tacikistan’a 17 yeni BMP-2 piyade aracı göndereceklerini belirtti. Lapin, söz konusu takviye ile üsteki birliklerin muharip gücünün ‘önemli ölçüde artacağını’ kaydetti.
Rusya’nın Tacikistan’a takviye güç gönderme kararı, ABD’nin 20 senenin ardından çekilmesiyle, Taliban’ın Afganistan’da geniş toprakları kontrolü altına almasını izliyor.
Rusya dün de, gelecek ay başlatılacak bir tatbikat öncesinde bir dizi tankını Tacikistan’ın Afganistan sınırına konuşlandırmıştı.
Taliban’ın ilerleyişi, Rusya’nın Orta Asya’daki müttefikleri için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor.
Kaynak: Sputnik
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