"Ters Yol" Çin'de sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Ebulfazl Celili’nin yönettiği “Ters Yol” adlı film bu sene 11'incisi Çin’de düzenlenecek olan Pekin Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Ergenlerin günlük yaşamını konu alan “Ters Yol” adlı film günümüz İran toplumundaki bazı gençlerin film yapımcılığı ve genç sinemacılar arasına katılma yönündeki zorluklarını anlatıyor.

“Ters Yol” daha önce Uluslararası Çocuk ve Ergen Film festivallerinin yanı sıra Hindistan’daki Jaipur ve Guwahati film festivallerine katılmıştı.

Bu kısa film ayrıca Çin’de düzenlenen Uluslararası Şanghay Film Festivali'nde en iyi yönetmen ve e iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Pekin Uluslararası Film Festivali, 14-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.