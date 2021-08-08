İran'dan bir kısa film Fransa'da gösterilecek

İranlı sinemacı Negar Vendervend’in yapıp yönettiği “50 yıl aşk” adlı kısa film Faransa'da düzenlenecek olan Uluslararası Cannes world Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Daha önce İstanbul’daki Andromeda Film Festivali’nde Kiyarüstemi Tez Ödülü'ne layık görülen “50 yıl aşk” adlı kısa film, hayatına yeni bir sayfa açmak üzere olan bir kadın oyuncunun hikayesini anlatıyor.

Bu kısa film ayrıca ABD’deki Four Corner Film Festivali'nde en iyi film dalında aday göstermişti.

Uluslararası Cannes world Film Festivali 10-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek.