Ağustos ayında İran yapımı üç film TRT 2 ekranlarında olacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ağustos ayında ekrana getirecek.
Filmler arasında Dairush Mehrjui'nin yönettiği The Cow (İnek) filmi, Rakhshan Bani-Etemad'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1995 yapımı Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı) filmi ve Menije Hikmet'in yönetmenliğini üstelendiği Bandar Band (Hayal Bandosu) filmi de televizyon ekranında olacak.
Yarın akşam saat 21.00'da The Cow (İnek) filmiyle birlikte 9 Ağustos perşembe günü saat 21.15'te The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı) filmi ekranlarda olacak. Bandar Band (Hayal Bandosu) filmi ise 22 Ağustos pazar günü saat 21.30'da izeleyebilirsiniz.
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