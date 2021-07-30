İran'dan bir kısa film uluslararası iki festivale katılacak

İranlı sinemacı Şadi Keremrudi'nin yönetmenliğini yaptığı ‘Asla,Bazen, Her zaman’ adlı kısa film, ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Flickers' Rhode Island Film Festivali'ne katılacak.

Bu kısa film ayrıca bu sene 32'ncisi Brezilya’da düzenlenecek olan Uluslararası Sao Paulo Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

‘Asla,Bazen, Her zaman’ adlı kısa filmin özeti şöyle: "Lisedeki kız kardeşi hakkındaki sırrı öğrenen Torenc, bir karar verip vermeme arasında kalıyor"

Oscar Akademisi tarafından onaylanan Uluslararası Flickers' Rhode Island Film Festivali 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Brezilya'nın en eski sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Sao Paulo Kısa Film Festivali de 19-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.