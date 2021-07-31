İran yapımı "Güneş Tutulması" kısa filmi ABD'de gösterilecek

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, yönetmenliğini Reha Emirfazli ve Alirıza Kasımi'nin yaptığı "Güneş Tutulması" adlı kısa film, ABD'deki Flickr Rhode Island Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümüne girdi.

Akademi tarafından onaylanan ve dünyanın en iyi kısa filmi ödülünün sahibi olan Flickers Rhode Island Uluslararası Film Festivali, 9-15 Ağustos tarihleri ​​arasında yarı fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Bu kısa film yine İtalya'nın Gauta kentinde 18-25 Eylül arasında düzenlenecek 10. Curti Vision Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

"Güneş Tutulması" eserinin özeti şöyledir: "Güneş tutulması tamamlanmadan kısa bir süre önce, Saki'nin hayatının gerçeği değişir."

Hurşit Çırağipur, Paniz İsmaili, Anita Bakıri, Feraz Müdiri ve Peyman Naimi bu kısa filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.