Rusya'dan "İran'la nükleer müzakereler" açıklaması

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden Viyana nükleer görüşmeleri hakkında yaptığı paylaşımda, "İran'da yeni hükümetin kurulmasından sonra müzakere ekibinin içinde bazı değişiklikler olması doğaldır. Viyana müzakerelerinin başarısı için en önemli konu sürecin devamını sağlamaktır. İran ile nükleer müzakereler sıfırdan değil, 20 Haziran tarihine kadar gelinen noktadan devam etmelidir." dedi.

İran nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla nisan ve haziran ayları arasında Avusturya'nın başkentinde İran ile anlaşmanın diğer tarafı olan İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya arasında altı tur nükleer müzakere yapıldı. Son tur, 20 Haziran'da sona erdi ve başka bir tarih belirlenmedi.