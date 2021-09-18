Rusya, İran'ın ŞİÖ'ye üye olmasını olumlu karşıladı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olmasını memnüniyetle kaşıladı.

Ulyanov'un paylaşımında "Bu, en iyi haberler arasında yer alan bir haberdir; Uluslararası ilişkilerde haklar ve yeni fırsatlar belirli sorumluluklarla bir araya gelmektedir. Mevcut durumda, İran nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması da dahil olmak üzere bölgedeki durumu normalleştirmede önemli bir role sahiptir" ifadesi kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Tahran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildiğini duyurmuştu.