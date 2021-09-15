Rusya: Batı'nın İran nükleer programı iddiaları temelsiz

Amerikan The New York Times gazetesinin İran nükleer programına dair iddilarını değerlendiren Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran’ın nükleer silah projesi üzerinde çalıştığına dair herhangi bir belirti olmadığını belirtti.

Mihail Ulyanov konuya ilişkin olarak, “Bu tür iddialar hoş karşılanmaz. Nükleer güç olmayan bir ülkenin nükleer bomba yapması çok zordur. İran'ın bu yönde çalıştığına dair hiçbir belirti yok. Bu iddialar, ABD ile müzakere masasına oturup nükleer anlaşmanın canlandırılması konusunun gündeme getirilmesi bir durumda bu konu hakkında tartışma yaratmayı amaçlayan spekülasyon'dan başka bir şey değil” dedi.

Rusya'nın İran'ın nükleer anlaşmayı canlandırmak için müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu memnuniyetle karşıladığını belirten Ulyanov, “Müzakerelerin yeniden başlamasının kesin tarihi henüz bilinmiyor. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü müzakerelerin yakında yeniden başlayacağını söyledi. Daha önce İran tarafından böyle bir açıklama yapılmamıştı. Bu, İranlıların Viyana'daki müzakere masasına dönmeye neredeyse hazır olduklarını gösteriyor. Bu durumda bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Zamanının geldiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.