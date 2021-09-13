UAEA Yönetim Kurulu toplantısı başladı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısının başladığını duyurdu.
Ulyanov'un paylaşımında şu ifade kullanıldı:
“İran’ın nükleer denetim ve doğrulama, nükleer güvenlik, atomun barışçıl kullanımı, UAEA'nın koruma anlaşmalarının yanı sıra kişisel politikaları bu toplantının gündeminde olacak”
Ana gündem maddesi İran olan toplantının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
UAEA Başkanı Grossi İran'ın resmi daveti üzerine Cumartesi gecesi üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran'a gelmişti.
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