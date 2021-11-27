Rusya’dan ABD’nin İran karşıtı iddialarına tepki

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajanı Yönetim Kurulu’nda İran karşıtı iddalarına tepki gösterdi.

Ulyanov dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin İran karşıtı iddialarından memnuniyetsizliğini dile getirerek, “Bunun ABD’li mevkidaşlarımızın sabrını kaybettiğini gösterdiğine inanıyorum, ancak hepimizin duygularımızı kontrol etmesi gerekiyor” dedi.

Rus yetkili, “ABD heyetini özellükle (UAEA Yönetim Kurulu’ndaki) açıklamasını hoş karşılamıyorum. Bu açıklamalar yararlı değil” ifadesini kullandı.

İran’ı işbirliği yapmamakla suçlayan ABD, Yönetim Kurulu’nun İran konusunu ele almak için bu yıl sonundan önce olağanüstü bir toplantı yapmaktan başka seçeneği olmayacağı tehdidinde bulunmuştu.