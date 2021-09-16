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16 Eyl 2021 10:05

Rusya’dan UAEA'ya, 'İran’la işbirliğini siyasallaştırmama' çağrısı

Rusya’dan UAEA'ya, 'İran’la işbirliğini siyasallaştırmama' çağrısı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) İran’la işbirliğini, tespit edilen nükleer parçacıklar konusu dahil siyasallaştırmama çağrısında bulundu.

Sputnik'e göre UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Ulyanov, “Tespit edilen nükleer madde parçacıklarıyla ilgili İran’a yöneltilen sorular, eski ve hatta tarih öncesi niteliğe sahip olması ve günümüzde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından risklerin olmaması nedeniyle Kurul’un yakın dikkatini hak etmiyor. Bu soruların siyasallaştırılması sadece normal çalışmaları engelliyor. Hepimizin daha çok güncel olaylara ve görevlere odaklanması gerekiyor. Üstelik bu olay ve görevlerden yeterince var” ifadesini kullandı.

Ulyanov, UAEA Sekreterliği ile üye ülkelere, “Bu konularla ilgili gerilimi azaltma, bu konuları siyasallaştırmama ve İran’la sakin teknik işbirliğine destek olma” çağrısında bulunarak, “Siyasi spekülasyonların ve dış baskının verimsiz olduğunu ve sadece işi çıkmaza taşıyacağını kaydederiz” dedi.

News Code 1897238
https://tr.mehrnews.com/news/1897238/

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