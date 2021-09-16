Rusya’dan UAEA'ya, 'İran’la işbirliğini siyasallaştırmama' çağrısı

Sputnik'e göre UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Ulyanov, “Tespit edilen nükleer madde parçacıklarıyla ilgili İran’a yöneltilen sorular, eski ve hatta tarih öncesi niteliğe sahip olması ve günümüzde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından risklerin olmaması nedeniyle Kurul’un yakın dikkatini hak etmiyor. Bu soruların siyasallaştırılması sadece normal çalışmaları engelliyor. Hepimizin daha çok güncel olaylara ve görevlere odaklanması gerekiyor. Üstelik bu olay ve görevlerden yeterince var” ifadesini kullandı.

Ulyanov, UAEA Sekreterliği ile üye ülkelere, “Bu konularla ilgili gerilimi azaltma, bu konuları siyasallaştırmama ve İran’la sakin teknik işbirliğine destek olma” çağrısında bulunarak, “Siyasi spekülasyonların ve dış baskının verimsiz olduğunu ve sadece işi çıkmaza taşıyacağını kaydederiz” dedi.