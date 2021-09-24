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24 Eyl 2021 17:53

Azerbaycan'da “İran Filmleri Günleri” etkinliği başladı

Azerbaycan'da “İran Filmleri Günleri” etkinliği başladı

Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçiliği'nin “Kutsal Savunma Haftası” münasebetiyle düzenlenlediği “İran Filmleri Günleri” etkinliği başladı.

Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Ateşeliği'nin “Kutsal Savunma Haftası” münasebetiyle düzenlediği “İran Filmleri Günleri” etkinliği başladı.

İranlı askerlerin kutsal savunma dönemindeki (8 yıllık İran-Irak savaşı) başarıları ile kazanımlarını tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikteki filmler 22-26 Eylül tarihlerinde “Youtube” üzerinden Azeri dublajlı olarak gösterime sunuluyor.

İranlı başarılı oyuncu Perviz Perestui’nin “Bodyguard” adlı filmin gösterimiyle başlayan etkinlikte , Nerges Abiyar’ın yönettiği “143’üncü Çukur”, İbrahim Hatemikiya’nın yönetmenliğindeki “Şam Saatine Göre”, Mehrdad Hoşbaht’ın yönetmenliğindeki “Abadan Onbir 60” ve Behram Tevekküli’nin “Ebû Küreyb Geçidi” adlı filmi “Azerbaycanlı sanatseverlerle buluşacak.

News Code 1897447
https://tr.mehrnews.com/news/1897447/

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