Azerbaycan'da “İran Filmleri Günleri” etkinliği başladı

Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçiliği Kültür Ateşeliği'nin “Kutsal Savunma Haftası” münasebetiyle düzenlediği “İran Filmleri Günleri” etkinliği başladı.

İranlı askerlerin kutsal savunma dönemindeki (8 yıllık İran-Irak savaşı) başarıları ile kazanımlarını tanıtmak amacıyla yapılan etkinlikteki filmler 22-26 Eylül tarihlerinde “Youtube” üzerinden Azeri dublajlı olarak gösterime sunuluyor.

İranlı başarılı oyuncu Perviz Perestui’nin “Bodyguard” adlı filmin gösterimiyle başlayan etkinlikte , Nerges Abiyar’ın yönettiği “143’üncü Çukur”, İbrahim Hatemikiya’nın yönetmenliğindeki “Şam Saatine Göre”, Mehrdad Hoşbaht’ın yönetmenliğindeki “Abadan Onbir 60” ve Behram Tevekküli’nin “Ebû Küreyb Geçidi” adlı filmi “Azerbaycanlı sanatseverlerle buluşacak.