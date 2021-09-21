İran yapımı kısa film Kanada'da gösterilecek

İranlı sinemacı Ariyan Rızai’nin yazıp yönettiği ‘Koku’ adlı kısa film bu sene 4’üncüsü Kanada’da düzenlenecek olan Toronto Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.
‘Koku’ adlı kısa film daha önce Hindistan’daki Noble Film Festivali ve İngiltere’deki Lift-Off Film Festivali’nde gösterilmişti.
Bu kısa film, İranlı şair Kayser Eminpur’un yazdığı "Uyanış Kabusu" hikayesinden esinlenilmiştir.
Toronto Uluslararası Film Festivali, 23-28 Eylül tarihleri arasında Kanada’da düzenlenecek.
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