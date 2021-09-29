Moskova'da "İran-Rusya-Azerbaycan Yuvarlak Masa Toplantısı" yapıldı

İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, dün Moskova'da düzenlenen "Hazar Denizi'nde Rusya, Azerbaycan ve İran arasında işbirliği. Endüstriyel işbirliği ve transit potansiyeli" temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Rusya'nın Kuzey-Güney Siyaset Bilimi Merkezi tarafından düzenlenen toplantıya, üç ülkeden diplomatlar ve analistler, sanayi kentlerin ve serbest ekonomik bölgelerin gelişmesi, Kuzey-Güney koridorunun kapasitesinin artması ve demiryolu, nehirler ve karayolu ile taşımacılığın artması konusunda fikir alışverişinde bulundular.

İranlı Büyükelçi Celali toplantıda yaptığı konuşmada, İran dış politikasının komşu ülkelerle ilişkilerini ve bölgede ulaştırma yollarının arttırmak olduğunu belirterek, Kuzey-Güney koridorunun en önemli ulaştırma projelerinden biri olduğunu ve şu anda bu proje ile ilgili başarıların yetersiz olduğunu söyledi.

Celali üç ülkenin bu projenin uygulanmasında önemli role sahip olduklarını ifade ederek, "Biz önemli işbirliği yapıyoruz ve bu kesinlikle sonuç verecektir.’’ dedi.