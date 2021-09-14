İran sinemasından 4 film Türkiye'de yarışacak

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yapılan "A Hero" (Kahraman) İsimli film festivalin uzun metrajlı filmler bölümünde Aleksei German ve Paul Schrader gibi yönetmenlerin filmleriyle yarışacak.

Bunun yanı sıra Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği ‘Solak’ adlı kısa film bu festivalde gösterilecek.

Nevid Nikhah Azad'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Teneffüs Vakti’ ve Muşir Asaadi’nin yönettiği ‘Döndürme’ adlı kısa filmler de bu festival katılacak diğer İran filmleridir.

13 Eylül’den itibaren başlayan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali çeşitli etkinliklerle 19 Eylüle kadar sürecek.