  1. Kültür
14 Eyl 2021 14:29

İran sinemasından 4 film Türkiye'de yarışacak

İran sinemasından 4 film Türkiye'de yarışacak

İran sinemasından üç kısa film ve bir uzun metrajlı film dahil olmak üzere toplam 4 film Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne katılacak.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi tarafından yapılan "A Hero" (Kahraman) İsimli film festivalin uzun metrajlı filmler bölümünde Aleksei German ve Paul Schrader gibi yönetmenlerin filmleriyle yarışacak.

Bunun yanı sıra Nesrin Muhammed Pur’un yazıp yönettiği  ‘Solak’ adlı kısa film bu festivalde gösterilecek.

Nevid Nikhah Azad'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Teneffüs Vakti’ ve Muşir Asaadi’nin yönettiği ‘Döndürme’ adlı kısa filmler de bu festival katılacak diğer İran filmleridir.

13 Eylül’den itibaren başlayan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali  çeşitli etkinliklerle 19 Eylüle kadar sürecek.

News Code 1897187
https://tr.mehrnews.com/news/1897187/

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